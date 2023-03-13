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罹癌阿公靠賣碗粿扶養孫子 善心人士訂購千碗

2023/3/13 17:21（3/13 17:56 更新）
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雲林縣「碗粿阿公」吳萬宗（左2）雖罹癌，仍堅持每天賣100個碗粿賺微薄收入，靠自己力量扶養就讀小學的孫子，有善心人士訂購1千個碗粿，雲林家扶中心13日動員協助分送訂單。中央社記者姜宜菁攝 112年3月13日
雲林縣「碗粿阿公」吳萬宗（左2）雖罹癌，仍堅持每天賣100個碗粿賺微薄收入，靠自己力量扶養就讀小學的孫子，有善心人士訂購1千個碗粿，雲林家扶中心13日動員協助分送訂單。中央社記者姜宜菁攝 112年3月13日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣「碗粿阿公」吳萬宗雖罹癌，仍堅持每天賣100個碗粿賺微薄收入，靠自己力量扶養就讀小學的孫子，有善心人士相當感動，訂購1千個碗粿，雲林家扶中心今天動員協助分送訂單。

60歲的吳萬宗經歷兒子及妻子先後離家遭遇，又罹患口腔癌，更為憂鬱症所苦，還要撫養1名就讀小學的年幼孫子；在雲林家扶中心社工員輔導、陪伴，邀他參加團體活動，慢慢走出陰霾。

家扶中心人員說，吳萬宗每天做100碗的碗粿，到雲林縣元長鄉鹿南村路邊販售，每碗賣新台幣25元，客源以村落鄰里熟客為主，偶爾有外地人購買。

雲林家扶中心社工督導王耀慶表示，罹癌的吳萬宗需定期接受治療，也無法從事粗重工作，為撫養求學中的孫子，僅能靠賣碗粿謀生，賺取微薄營收。

王耀慶說，吳萬宗的碗粿真材實料，選用在來米製成，口感Q彈，且內餡有蝦仁、瘦肉、鹹蛋黃、油蔥等，吃時淋上醬油、米漿與蒜蓉熬煮的獨門醬料，吃過的人都讚不絕口。

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有善心人士得知吳萬宗的情況，佩服他的精神，透過雲林家扶中心訂購1000個碗粿，由於他從磨米漿到蒸煮都是自己一個人，無法負擔這麼大的訂單，經過家扶中心溝通，善心人士同意分批出貨，雲林家扶中心今天總動員，社工們協助吳萬宗製作碗粿並分送。

雲林家扶中心指出，「碗粿阿公」每週二至週日下午1時起在雲林縣元長鄉鹿南村路邊，每天100碗，賣完為止。（編輯：卞金峰）1120313

#吳萬宗
#雲林家扶中心
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