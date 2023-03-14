花蓮佐倉步道公廁老舊缺水 林管處允諾將改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮市郊佐倉步道全長4公里，海拔高度從70公尺爬升至近500公尺，可遠眺太平洋，民眾反映公廁老舊，缺水導致環境髒亂等問題，花蓮林管處同意將改善公廁設施。

佐倉步道位於花蓮市西郊，早期是台泥採礦道路，保持低海拔闊葉林的原始風貌，林務局規劃為現行步道，原有4處觀景台，讓遊客在不同角度及高度欣賞花蓮景色，不過第二景觀台因占用原住民保留地已經拆除。

民進黨籍花蓮縣議員張美慧接獲民眾陳情，佐倉步道公廁老舊且缺水導致環境髒亂、第一景觀台後方有落石崩塌疑慮，也希望遭拆除的第二景觀台另覓地點恢復設置等，陳情問題經民進黨籍立委范雲協助，向花蓮林管處反映。

經實地會勘，花蓮林管處同意整修公廁設施，改善環境漆黑、設施老舊等問題，目前是以水車載運方式供廁所用水，未來會再研議如何改善缺水問題；針對有落石疑慮路段，會進行風險評估，提升安全性。

至於恢復景觀台設置，花蓮林管處指出，會先進行先期規劃，評估整體可行性。（編輯：黃世雅）1120314