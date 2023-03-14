高虹安錄唱五月天歌曲惹議 竹市警局：已取得授權

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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市長高虹安錄製反詐騙宣導短語時唱樂團五月天歌曲，遭質疑侵權。新竹市警察局今晚表示，已取得五月天所屬公司「相信音樂」及中華音樂著作權協會授權播放。

新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，用垃圾車做政策宣導是美意，但高虹安沒有法律常識，在未取得授權的情況下，擅自翻唱、重置五月天歌曲，就是錯誤示範，雖然事後已取得授權，但授權費用是個人支出或市府公帑，民眾有知的權利，市府應公開說明。

新竹市議員吳旭豐接受中央社記者電訪表示，新竹市警局以創新方式進行防詐宣導值得讚許，但身為縣市首長、執法單位，錄製音檔前就應規劃周全，不能有僥倖心態，提醒市府未來要更加謹慎。

新竹市警察局今天表示，昨天新竹市府接獲相信音樂電話，立即派承辦員警主動回電，警方將提供音檔播放的路段、時段等紀錄表格，依著作財產權相關規定取得授權，也同步聯繫中華音樂著作權協會取得授權事宜。

新竹市警察局晚間發聲明表示，經聯繫溝通後，相信音樂已授權給警方播放，也向警方表示樂於參與公益活動，並支持新竹市政府反詐騙宣導政策；另外也取得中華音樂著作權協會的支持，取得公開播送權。

警方表示，協會與相信音樂提供的授權時間自3月8日錄製音檔起算，以及針對12日的定點公播時段計費。至於新竹市警局向協會及相信音樂支付多少授權費用，警方不願透露。

新竹市流行音樂協會理事長林冠宇接受中央社電訪表示，音樂詞曲使用權及公播權應先向中華音樂著作權協會申請授權，若有重製情形，則要向音樂公司取得重製權，若未經授權使用，協會及音樂公司可求償。

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林冠宇說，關於中華音樂著作權協會的授權事宜，會依使用次數、時間長短等情形收取費用；至於音樂公司的重製授權則沒有收費標準，需由雙方溝通確認費用。

新竹市警察局為宣導反詐騙，邀高虹安錄製宣導短語，12日透過垃圾車定時、定點的垃圾清運路線，在垃圾車定點等待民眾時播放，由於其中一則音檔內容有高虹安翻唱五月天歌曲，版權問題引發熱議。（編輯：唐聲揚）1120314