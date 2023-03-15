更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北發紓困金弱勢族群優先領 鄭朝方：補貼開銷

2023/3/15 19:53（3/15 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
竹北市公所獲市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放，市長鄭朝方（左）表示，15日進行第1階段發送，上午8時已全數匯入民眾帳戶。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月15日
竹北市公所獲市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放，市長鄭朝方（左）表示，15日進行第1階段發送，上午8時已全數匯入民眾帳戶。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣竹北市分3階段發放市民民生紓困金，每人6000元，今天完成第1階段發放，市長鄭朝方也探望一名受惠的婦人並表示，優先照顧弱勢族群獲得紓困金，以補貼生活開銷所需。

竹北市公所提供新聞資料指出，市公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

鄭朝方告訴中央社記者說，今天進行第1階段紓困金發送，已在今天上午8時已全數匯入民眾帳戶，發放對象為列冊低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助長輩，符合資格人數為1萬2951人，不需申請即匯款入帳，優先照顧弱勢族群。

鄭朝方也前往關心收到紓困金的一名彭姓婦人，鄭朝方說，不少民眾不熟悉E化的申請等，而在竹北市公所社會課因有紀錄符合資格的民眾帳戶資料，就直接由公所匯款，也省去民眾申請上的困難。

鄭朝方表示，緊接著要進行第2階段「E化申請」，能透過線上24小時申請。市公所也同步在斗崙里集會所設置諮詢及協助申請站，協助不熟悉電腦操作或年長市民辦理線上申請，為民眾排除申請障礙，盡早完成領取紓困金。

鄭朝方說，為建置E化系統，公所突破跨平台合作以及技術等難題，整合金融機構與資訊機構、戶政、社政、資安維護等單位，讓科技能更便民洽公。

鄭朝方說，第3階段「現金領取」將在4月8日至10日展開，市民須攜帶身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。（編輯：李錫璋）1120315

#鄭朝方
#竹北市公所
#竹北
鄭朝方
鼓勵藝術文化進社區 竹北市公所規劃補助支持竹北市6000元紓困金 3/15起3階段發放21萬人受惠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族