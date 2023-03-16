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內科交通微幅改善 3/30起直達公車再增2線

2023/3/16 13:07
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（中央社記者陳怡璇台北16日電）北市交通局表示，內湖科技園區交通經過路口淨空、機車減量、車行動線等措施，旅行時間微幅下降3至5%，持續努力；30日起再增2線公車直達內科。

交通局今開記者會表示，這3個月來，內科交通短期執行計畫，針對內科區域主次要幹道（堤頂大道、港墘路、瑞光路及舊宗路等）利用CVP（Cellular-Based Vehicle Probe）電信大數據統計資料，估算平日下午尖峰時段，也就是晚間5至7時的小客車平均旅行時間，除堤頂大道旅行時間無下降，其餘區內主要道路微幅下降約3至5%。

交通局指出，短期計畫執行重點為增加見警率使路口淨空，不讓車流交織；提升公共運輸量能以讓汽機車減量及交通工程改善，讓車行動線順暢等3大措施，包含路邊停車格尖峰實施禁停管制、通勤與直達公車加開12班次、捷運文湖線尖峰加密班次及車廂改裝增加容量、YouBike站位倍增至40站、重要路口增加見警率、路口路段壅塞檢討及時段性禁左標誌改內照式等。

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另外，公共運輸處表示，30日起將新闢2線直達內科的快速公車路線，內科快線1由捷運圓山站發車，內科快線2由捷運市政府站發車，共計84班次；內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘。

交通局表示將持續拜會內科發展協會、內科企業、當地里長、土木技師公會及邀請專家學者研商包含先前提過的藍色水路通勤等，並建置科技執法、闢駛北環幹線公車、擴大建置30處智慧號誌及檢討內科道路路型等，並推動綠色交通友善企業認證機制，由企業端響應綠運輸政策，以減少私人運具使用，紓解內科交通。（編輯：方沛清）1120316

#北市交通局
#內科
#堤頂大道
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