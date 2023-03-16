北市首座電動公車快充站啟用 充電樁1對多省空間

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）北市交通局表示，首座電動公車快充站已於2月啟用，配屬在欣欣客運木柵二站，最多20分鐘車輛電池即可從20%充至80%；充電樁為1對多，5個充電樁就可滿足27台車。

交通局今開記者會表示，欣欣客運羅斯福路幹線正逐步導入電動公車，首批新車已於2月24日亮相並上線服務，預計3月底前實現全線電動化；而本批車輛由欣欣客運與成運汽車合作，配屬於欣欣客運木柵二站，是台北市首度導入電動公車快充系統的充電場域。

交通局表示，車輛於快充模式下，15至20分鐘內可將電池電量自20%充至80%，大幅降低充電等待時間，可在車輛返站後、駕駛休息期間完成充電，在不影響原有車輛調度及人工作業習慣下，增進車輛使用效率。

公共運輸處大眾運輸科長張元榜補充說明，過去1個充電樁一次僅能充1輛公車，現在快充系統可1對多，欣欣客運木柵二站設有5個充電樁，就足以滿足27輛車的需求。

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張元榜也說，欣欣客運木柵二站同時也作為共享充電場域，保留充電席位供同業使用，以增加車輛調度彈性、降低營運成本，讓同業車輛臨時有充電需求時，可即時就近充電；公運處會協助業者規劃車輛停放，把營業樣態類似、可以支援快充的公車停在此處，避免系統不相容。

交通局指出，北市目前共348輛電動公車，預計年底前達650輛，而今年到119年將配合車輛屆齡期間逐年汰舊換新，平均每年400輛，目標為119年前達到公車全面電動化。（編輯：方沛清）1120316