更多編輯台推薦新聞：
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日
產經

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶
科技

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
首頁 / 地方

桃市環保局科技執法 民眾亂丟垃圾最高罰6000元

2023/3/16 14:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市龜山區產業道路位置偏僻，常遭民眾亂丟垃圾。桃園市環保局透過科技執法，僅2天就揪出4起亂丟垃圾案件，將依違反廢棄物清理法開罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，龜山產業道路位置偏僻，常有沒公德心民眾趁四下無人亂丟垃圾，甚至特地騎機車來丟垃圾，其中又以袋裝垃圾最多，造成環境髒亂不堪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局表示，環境清潔稽查大隊為此選定屢遭陳情污染熱點，在隱密處架設縮時攝影機，24小時全時段、零死角進行錄影監控，短短2天就拍到4起騎機車民眾將袋裝垃圾丟棄路旁，後續將依違反廢棄物清理法逕行舉發，裁處1200元至6000元罰鍰。

環保局也說，科技執法的目的不是為了告發處分，而是希望民眾不要心存僥倖亂丟垃圾，以達到源頭嚇阻效果，攝影機未來也將依據污染地點隨時轉移陣地。（編輯：方沛清）1120316

#桃園市
#龜山區
#科技執法
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族