桃市環保局科技執法 民眾亂丟垃圾最高罰6000元

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市龜山區產業道路位置偏僻，常遭民眾亂丟垃圾。桃園市環保局透過科技執法，僅2天就揪出4起亂丟垃圾案件，將依違反廢棄物清理法開罰，最高可處新台幣6000元罰鍰。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，龜山產業道路位置偏僻，常有沒公德心民眾趁四下無人亂丟垃圾，甚至特地騎機車來丟垃圾，其中又以袋裝垃圾最多，造成環境髒亂不堪。

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環保局表示，環境清潔稽查大隊為此選定屢遭陳情污染熱點，在隱密處架設縮時攝影機，24小時全時段、零死角進行錄影監控，短短2天就拍到4起騎機車民眾將袋裝垃圾丟棄路旁，後續將依違反廢棄物清理法逕行舉發，裁處1200元至6000元罰鍰。

環保局也說，科技執法的目的不是為了告發處分，而是希望民眾不要心存僥倖亂丟垃圾，以達到源頭嚇阻效果，攝影機未來也將依據污染地點隨時轉移陣地。（編輯：方沛清）1120316