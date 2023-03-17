海軍敦睦艦隊到訪台中港 展示3兵力軍艦

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）海軍敦睦遠航訓練支隊17、18日在台中港18、19號碼頭開放參觀，展示新一代兵力軍艦承德軍艦、班超軍艦、磐石軍艦，還有海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊表演。

海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊今、明2天停靠台中港，開放民眾參觀，時間為上午9時至下午3時。明天下午2時，還有海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊表演。

台中市政府參議賴森林今天出席活動，歡迎海軍敦睦艦隊到訪，並致贈加菜金給支隊官兵，慰勞海軍官兵弟兄戍守海疆、宣揚國威辛勞。

海軍敦睦艦隊今年納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦），陸續靠泊各港口開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。

海軍司令部副司令王瑞麟說明，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，近4年時間沒停靠台中港進行敦睦活動，今年疫情解封，再次回到台中。敦睦活動是海軍軍官養成教育畢業前的活動，藉由國內外航訓見證海軍精實戰力，也是國軍訓練的一部分。

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王瑞麟說，相信海軍及國軍都日以繼夜認真投入戰備整備，民眾也可透過艦艇開放，看到國軍最新、最有戰力的艦隊，包含作戰艦及國造補給艦，也鼓勵有志青年加入海軍，守衛海疆、保護國家。

台中市民政局表示，台中港開放參觀時間為3月17、18日上午9時至下午3時，參觀者需攜帶中華民國身分證或可證明國民身分的具照片證件，配合開放時程及現場引導提早入場。（編輯：郭諭儒）1120317