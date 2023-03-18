清明節將屆 北市消防啟動公墓巡邏籲不用火防災

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市消防局今天表示，即日起至清明節連假將派員在北市28處公墓執行車輛巡邏勤務，呼籲民眾掃墓時牢記除草不用火、不燃燒紙錢等，共同防範墓地火警發生。

台北市消防局今天發布新聞資料指出，過去曾發生民眾掃墓時焚燒紙錢及雜草造成墓地火災，建議掃墓時應牢記除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂。

掃墓時，消防局表示，民眾可利用台北市環境保護局或殯葬管理處的集中代焚紙錢及線上祭祖服務；前往山區掃墓，應牢記要帶走垃圾，除能降低火災風險也可保護山林環境。

因應清明節將至，消防局指出，從今天至4月5日，北市28處公立公墓會有消防車巡邏勤務；3月18日、19日、26日以及4月1日至5日等假日時段，消防員及義消會駐守在富德靈骨樓、富德公墓及陽明山第一公墓，服務市民並同時宣導防火觀念。

消防局表示，民眾可下載台北市行動防災App，即時掌握天氣、雨量等資訊，作為掃墓前的參考及準備。北市墓地多位處偏遠山區，若發現火災，除撥電話報警，也能透過「視訊119」App傳送災害影像及報案地點座標，可縮短消防員到達現場時間，提早搶救減少火災意外造成損失。（編輯：戴光育）1120318