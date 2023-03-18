彰化鷹揚八卦賞鷹活動登場 宣傳生態保育觀念

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）鷹揚八卦賞鷹活動今天登場，彰化縣長王惠美、參山國家風景區管理處長曹忠猷等人邀請大家來八卦山賞鷹；王惠美說，早期生態保育觀念未普及，希望透過賞鷹活動宣傳保育觀念。

「2023鷹揚八卦賞鷹活動」上午在彰化芬園鄉文德國小揭幕，王惠美、曹忠猷以及彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖等人與會，王惠美等人先頒發感謝狀給相關單位，也邀請大家一起來賞鷹。

王惠美致詞時說，早期生態保育觀念未普及，每年灰面鵟鷹經過八卦山脈時被捕獵，彰化縣政府與彰化野鳥學會合作，舉辦賞鷹活動宣傳自然生態保育，讓大家越來越重視保育觀念。

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王惠美指出，活動會場有文創攤位、手作教室、小灰故事屋及說故事劇場等，歡迎大家前來共襄盛舉，感謝大家對自然生態環境的用心，大家也一起來努力，留給後代更好的環境。

曹忠猷表示，灰面鵟鷹保育活動30年有成，今年適逢彰化建縣300年，交通部觀光局早已把灰面鵟鷹賞鷹列為國際級的觀光旅遊活動，八卦山脈也是很好的生態旅遊場域，除了灰面鵟鷹，更有油桐花、螢火蟲、金針花海等系列生態旅遊活動，希望藉由賞鷹活動，引進國際觀光客。（編輯：李亨山）1120318