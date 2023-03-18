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嘉縣農田向日葵花開吸引遊客 農民期盼快下雨

2023/3/18 18:12（3/18 18:51 更新）
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嘉義鹿草1期稻作停灌，農會協調地主共同試種能美化家園又能增進地力的向日葵，近期花朵盛開，18日適逢週休假日，吸引不少參訪人潮。（嚴珮瑜提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月18日
嘉義鹿草1期稻作停灌，農會協調地主共同試種能美化家園又能增進地力的向日葵，近期花朵盛開，18日適逢週休假日，吸引不少參訪人潮。（嚴珮瑜提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月18日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣鹿草1期稻作停灌，3公頃農田改種向日葵，今天綻放吸引人潮，花期可以持續到清明連假。鄉長嚴珮瑜說，賞花的人多雖令人欣喜，但農民更期待希望花季過後能迎來雨水。

位於嘉義縣167縣道旁鹿草鄉3公頃向日葵開花了，鹿草鄉農會與鄉公所今天在現場舉辦市集與音樂表演活動，擠滿賞花人潮。立委蔡易餘也到場與民眾同歡。

嚴珮瑜告訴中央社記者，配合政府民國112年1期稻作停灌政策及美化家園的構想，農會協調地主共同試種能美化家園又能增進地力的向日葵花，雖提升了鹿草的能見度，不過農民仍擔憂乾旱會持續，希望清明連假過後，向日葵花謝了，老天開始下雨恢復耕作。

嘉義縣山區景點奮起湖今天也同樣人潮滿滿，但當地住戶與商家同樣擔憂乾旱持續會影響生意，因為快無水可用了，遊客連上廁所都會有困難。

奮起湖賣火車餅的商家劉嘉榮指出，今年真的特別乾旱，上星期又遇到簡易自來水接水處斷裂，所幸日前已修復陸續供水，但水量仍不足當地居民使用。

劉嘉榮表示，部分商家為維持生意，已從山下買水運水上山解決水荒，但這不是長久之計，雨再不下生意會停擺。（編輯：黃世雅）1120318

嘉義鹿草1期稻作停灌，3公頃農田改種向日葵，近期花開動人，18日並舉辦市集與音樂表演活動，吸引不少大小朋友前往，民進黨立委蔡易餘（前左）也到場同歡。（嚴珮瑜提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月18日
嘉義鹿草1期稻作停灌，3公頃農田改種向日葵，近期花開動人，18日並舉辦市集與音樂表演活動，吸引不少大小朋友前往，民進黨立委蔡易餘（前左）也到場同歡。（嚴珮瑜提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月18日
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