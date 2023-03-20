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陳吉仲：雞蛋休市是假議題 3月底前進口達700萬顆
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台中7行政區停水47小時 盧秀燕視察臨時供水站

2023/3/20 12:17
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市7個行政區21日上午10時起將停水47小時，台中市長盧秀燕今天視察東區臨時供水站，呼籲市民提前儲水，也提醒民政及社福系統加強關心行動不便、取水不便的民眾。

配合自來水公司工程，台中7個行政區部分區域從21日上午10時起至23日上午9時停水47小時，影響約30萬戶，自來水公司已調度13輛水車，設置119處臨時供水站，市府也已請相關停水區里的里幹事、里長加強提醒里民事先儲水，並宣導停水期間可使用的供水站服務。

盧秀燕視察時表示，這次停水範圍大，影響全台中市約1/3的民眾，約30萬戶受影響，感謝自來水公司加強宣導，市府民政系統也協助推動，以及市議員幫忙宣導，市府會持續配合提醒用戶提前儲水。

她特別提醒市民，抽水馬達在停水期間要先關掉，避免空轉燃燒造成災情，等到復水後再打開，還有水源開關也要先關閉，避免復水時水壓過大導致水管爆裂。

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盧秀燕強調，部分民生住宅和營業用地沒有水塔、水池可以提前儲水，自來水公司因此設置119個取水站於停水期間供民眾取用，呼籲大家有秩序取水，不要慌張。部分行動不便或老弱婦孺等民眾取水可能不便，市府也特別請民政區里及社福系統特別關心協助。

自來水公司董事長胡南澤表示，感謝市府及市民的配合及諒解，相關供水設施工程建設，將有助於供水管網更穩定，水公司會如質如期完成工程。（編輯：卞金峰）1120320

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