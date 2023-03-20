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接任基隆義消總隊長資格遭質疑 曾紀嚴：會補正

2023/3/20 13:15（3/20 13:56 更新）
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基隆市政府日前舉行基隆市義勇消防總隊長布達典禮，宣布由國民黨籍基隆市議員曾紀嚴（圖）接任總隊長。中央社記者王朝鈺攝 112年3月20日
基隆市政府日前舉行基隆市義勇消防總隊長布達典禮，宣布由國民黨籍基隆市議員曾紀嚴（圖）接任總隊長。中央社記者王朝鈺攝 112年3月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）國民黨基隆市議員曾紀嚴日前接任基隆市義勇消防總隊長，基市府並頒發聘書，但外界質疑他未經高級幹部講習班訓練合格、資格不符規定。曾紀嚴說，今年會參加高幹班補正資歷。

前基隆市義勇消防總隊總隊長林耀宗義消資歷數十年，他曾任基隆市義勇消防第1大隊大隊長、顧問等重要職務，林耀宗退休後，在內政部長林右昌擔任基隆市長時，聘請林耀宗擔任總隊長。

林耀宗的總隊長任期原本到今年6月，但他在去年底以生涯規劃為由提出辭職，由於林右昌即將卸任基隆市長，決定由新任市長定奪；基隆市長謝國樑上任，林耀宗再提辭職，基市府14日舉行義消總隊總隊長布達典禮，宣布由曾紀嚴接任總隊長。

根據「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」規定，義勇消防總隊總隊長、副總隊長，由消防局自經高級幹部講習班訓練合格人員遴選，層報內政部核聘。同法規定，高級幹部講習班由消防署辦理，就曾任或現任義勇消防中隊長以上職務（含顧問職）合計滿3年以上人員施予12小時以上講習訓練。

自由時報報導，曾紀嚴自民國98年起加入基隆市義消團隊，擔任義消第1大隊仁愛中隊顧問職務，但未參加高級幹部講習班，資格受到外界質疑。

對此，曾紀嚴今天向中央社記者表示，這次因為林耀宗請辭，他臨危受命接下義消總隊長職務，今年會參加高幹班補正資歷。

基隆市政府發言人余治明今天告訴中央社記者，由於今年基隆市義消有數項大型活動必須辦理，決策經費龐大，亟需總隊長親臨主政，為了讓義消業務不會有空窗期、能盡速銜接，先以市府名義核聘，以利業務遂行。

余治明說，總隊長遴聘一事，已在作業前徵詢消防署，消防署也表示今年會辦理高幹班，屆時補訓即可。（編輯：戴光育）1120320

#曾紀嚴
#林耀宗
#基隆市
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