斗六市路邊停車 4/1起收費

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雲林縣斗六市公有路邊停車將於4月1起收費，收費時間每天上午7時到晚上10時，每小時新台幣20元。中央社記者姜宜菁攝 112年3月20日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣斗六市公有路邊停車將於4月1起收費，雲林縣長張麗善今天會勘停車及繳費設施建置狀況，提醒民眾停車記得繳錢；部分開車族認為使用者付費合理，不然車位長期遭人占用。

張麗善和雲林縣工務處長汪令堯、斗六市長林聖爵等人今天到斗六市公園路會勘停車及繳費設施建置狀況。

張麗善表示，雲林縣的蛋黃區就是斗六市、虎尾鎮跟斗南鎮，蛋黃區要有人潮就必須要有停車位讓人停留，經濟才能發展起來，使用者付費是大家要有的觀念。

汪令堯說，由於人口及產業快速發展，雲林縣部分鄉鎮的停車問題日益嚴重，特別是常有民眾長期占用商業區停車格，導致一位難尋，造成紅黃線停車或併排停車等違規停車行為與糾紛，影響都市區域發展。

汪令堯指出，斗六市公有路邊停車4月1起收費，虎尾鎮和斗南鎮將跟進。

居住在他鄉鎮的陳姓開車族認為，斗六市公有路邊停車常常一位難求，支持使用者收費，可避免車位遭人長期占用。

雲林縣工務處說明，斗六市路邊停車收費路段，選定以公家機關周圍的公園路、府文路、民生南路優先實施，共計178格路邊收費停車格，收費時間每天上午7時到晚上10時，每小時新台幣20元，停車未滿10分鐘不收費，停車時數逾1小時以上不到30分鐘者，以半小時計算，持身心障礙專用停車證享有1天4小時免費停車上限。（編輯：李亨山）1120320