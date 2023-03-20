深坑盼912路公車尖峰增班 新北：協調增駕駛車輛

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（中央社記者高華謙新北20日電）新北深坑埔心里長游貫中今天說，距離深坑輕軌通車還要一段時間，目前可直達北市信義區的912路公車每到通勤尖峰班班爆滿；新北交通局說，駕駛人力不足，會再協調招募新人。

新北市長侯友宜今天下午率市府各局處到深坑區參加行動治理座談會議。埔心里長游貫中反映，距離深坑輕軌通車還要一段時間，目前除了開車或騎車外，民眾要到台北市信義區都仰賴公車912路線，由於912路會行經捷運象山站與市政府站，轉乘捷運紅線或藍線都相當方便，因此每到通勤尖峰時間都爆滿，民眾常常等2班車才上得了車，非常痛苦，希望尖峰時刻能一次來2班車。

新北市政府交通局長鍾鳴時說，912路是北市轄車，目前單日已增加到近百班，已經跟台北市協調增開班次、調整班距，但問題是沒有駕駛人力，會再與業者協調招募新車輛及駕駛加入營運，並維持好的服務水準。

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另外，對於里民關心的深坑輕軌，新北市政府捷運工程局代理副局長鄭智銘在現場說，可行性研究報告已在去年12月經交通部審查通過，捷運局今年3月6日依審查意見修正報告後，報交通部轉行政院審議，等行政院審議通過後，捷運局就會開始辦理綜合規劃報告，儘速推動深坑輕軌進行。

新北市長侯友宜說，雖然深坑只有8個里，但每位里長都相當認真，持續與市府合作推動交通建設。自民國108年行動治理座談會以來，深坑區各里長提案反映共32件，至今已辦理完成30件，執行達成率92%。希望大家攜手合作，共同解決深坑大小事。（編輯：李錫璋）1120320