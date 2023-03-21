久未降雨雲林古坑茶樹乾枯 劉建國爭取災損補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委劉建國（前左）20日傍晚邀集相關單位人員到古坑鄉草嶺村會勘茶葉損失，本應綠油油的山坡，只見大片茶樹缺水枯黃，樹葉被曬乾，一碰就脆。 （劉建國提供） 中央社記者姜宜菁傳真 112年3月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）台灣中南部久未降雨，雲林縣古坑鄉茶樹枯黃，蓄水池、山泉水、野溪等水源枯竭，茶農自行載水維持茶樹生命；民進黨立委劉建國邀請相關單位會勘，爭取天然災害現金救助。

劉建國昨天傍晚與農糧署中區分署副分署長洪宏毅、雲林縣古坑鄉長林慧如、雲林縣議員張庭綺和草嶺村長陳兵通等人到古坑鄉草嶺村會勘茶葉損失，本應綠油油的山坡，只見大片茶樹缺水枯黃，樹葉被曬乾，一碰就脆。

劉建國今天接受媒體聯訪表示，月初陸續接到林慧如與古坑鄉的茶農的電話，反映久未降雨造成古坑茶葉枯黃、產量大減，農民損失嚴重。

劉建國說，古坑草嶺村、樟湖村種植烏龍、金萱茶葉，現在應該是春茶豐收的採摘季節，但是從去年底到現在，山區幾乎沒下雨，蓄水池、山泉水、野溪等水源都枯竭，連民生用水也開始輪流調整，除了茶葉乾枯嚴重，種植麻竹筍的農民也是受災戶，農民欲哭無淚。

劉建國指出，專家初步研判，符合天然災害現金救助的標準，他將積極協助爭取，希望受損農戶可以早日拿到災損補助，度過難關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲林縣農業處副處長蔡耿宇告訴中央社記者，根據農業處統計，古坑茶葉耕種面積340公頃，古坑鄉公所統計，目前受影響有168公頃，縣府明天找農改場和農糧署的相關人員上山會勘。

茶農廖永樹說，前年大旱期間還能仰賴溪水維持茶樹生命，今年溪水乾枯，自己的茶園收成有限，現在只能寄望梅雨季，盼11月的冬茶能順利收成；也有茶農天天自行下山載水應急，確保維持茶樹生命。（編輯：謝雅竹）1120321