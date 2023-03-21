苗栗客家桐花婚禮徵求36對新人 3/24起報名

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苗栗縣文化觀光局21日在縣府大廳舉辦2023苗栗客家桐花婚禮宣傳記者會，徵求36對新人在桐花紛飛的浪漫景色中互許終身幸福。中央社記者管瑞平攝 112年3月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣政府4月30日將在三義西湖渡假村舉辦「2023客家桐花婚禮」，提供價值新台幣逾萬元的幸福六禮徵求36對新人，自24日上午9時起開放網路報名。

苗栗縣政府文化觀光局今天在縣府大廳舉辦2023苗栗客家桐花婚禮宣傳記者會，徵求36對新人在桐花紛飛的浪漫景緻中互許終身幸福。

文觀局長林彥甫表示，苗栗客家桐花婚禮結合限定花季與傳統客家文化，別具特色，往年歷屆開放報名都迅速額滿，已見證1286對新人共結連理，今年邁入第18年，將徵求36對佳偶報名參加。

苗栗縣長鍾東錦主持啟動儀式並致詞表示，縣府替新人們準備具有傳統祝福且實用的「六禮」，包括鐵定幸福-桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券（含Rail Bike套票）、「桐愛一生-新婚對戒」、「桐心合一-新婚電鍋」、「桐享喜悅-陶藝對杯」、「恩愛彌堅-手工蠶絲被」、「桐之祝福-喜餅禮盒」，總價值逾1萬3920元，以13920諧音象徵「一生就愛你」。

鍾東錦提到，希望明年的桐花婚禮能更創新，舉辦類似「我愛紅娘」活動，徵求未婚男女參加，一起感受結婚浪漫喜氣，說不定也能因此促成良緣。

文觀局表示，桐花婚禮活動預計4月30日在三義西湖渡假村登場，自24日上午9時至28日開放網路報名，限量36對，其中，16對全國組、20對苗栗組，額滿為止。

此外，主辦單位同步開放徵選3對花童，在婚禮當天引領新人一起進場，入選的花童可獲得精緻好禮。（編輯：李錫璋）1120321