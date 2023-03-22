泰安溫泉獲台灣好湯金泉獎 苗縣推限定優惠吸客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣泰安溫泉區角逐第3屆台灣好湯金泉獎，榮獲最高榮譽「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎，縣府文化觀光局為慶祝泰安溫泉獲「雙料」榮耀，22日在舉辦記者會，縣長鍾東錦（右5）等人共同推銷「苗栗觀光溫泉美食暨泰安原湯祭」系列活動。中央社記者管瑞平攝 112年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣泰安溫泉區角逐第3屆台灣好湯-金泉獎，囊括最高榮譽「十泉十美獎」及「最佳CP值獎」，縣府推出一系列優惠行銷活動，吸引遊客到苗栗泡湯、嚐美食、享受山林美景。

苗栗泰安擁有優美山林自然環境，優質碳酸氫鈉泉「美人湯」名聞遐邇，在交通部觀光局舉辦的「2022-2023台灣好湯-金泉獎」票選活動中，泰安溫泉區自全台眾多溫泉區中脫穎而出，榮獲最高榮譽「十泉十美獎」銅獎以及「最佳CP值獎」金獎榮耀。

苗栗縣政府文化觀光局為慶祝泰安溫泉獲「雙料」榮耀，今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，縣長鍾東錦會同泰安鄉長陳吉基、公館鄉長何在鑫及多名議員共同推銷「苗栗觀光溫泉美食暨泰安原湯祭」系列活動。

文觀局指出，即日起至4月16日舉辦「湯旅苗栗 幸福集章趣」活動，民眾只要在合法旅宿消費滿額，集滿2個章就有機會抽手機、泡湯優惠券、住宿券等豐富好禮；另外多家溫泉業者配合推出泡湯折扣優惠方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文觀局長林彥甫表示，現在正是春夏交際，適合泡湯健走的最佳時節，4月9日將在泰雅文物館前廣場舉辦「歡樂趣味的五感溫泉健行之旅」，結合溫泉業者和青農，規劃小農市集、好湯舞台、趣味競賽、浴衣體驗等活動，民眾參加當天健走可領取限量紀念完賽運動T恤、特色碳烤竹筒飯及50元市集兌換券，可憑證兌換溫泉蛋、馬告香腸及小米麻糬等原民特色美食。

鍾東錦表示，苗栗泰安有優質的溫泉泉質和設施，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯及原鄉特色文化，值得一遊，歡迎全國遊客到苗栗來場放鬆身心的小旅行，縣府團隊也將持續打造更優質完善的觀光體驗，帶動地方發展。（編輯：李錫璋）1120322