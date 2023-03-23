跨市民大道接線形公園天橋案 北市都委會促修正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市政府規劃在國光客運台北車站旁的市民大道上方興建天橋，延伸台北市中山區心中山線形公園。台北市都委會23日審議，要求注意橋梁結構並與國光客運聯結等內容，修正後送審。圖為示意圖。（北捷提供）中央社記者劉建邦傳真 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）北市府規劃在國光客運台北車站旁的市民大道上方興建天橋，延伸台北市中山區心中山線形公園。北市都委會今天審議，要求注意橋梁結構並與國光客運聯結等內容，修正後送審。

台北市都市設計審議委員會上午討論「台北捷運公司跨市民大道串聯線形公園立體連通天橋新建工程案」。依據北捷提供資料，規劃設置的天橋附近500公尺內有台鐵、台北捷運等大眾運輸系統，行人要跨越市民大道至華陰街，只能透過地下街或往前走到承德路人行陸橋，設置天橋將可提供行人友善步行空間。

報告提到，此案串聯西區門戶計畫的台北長廊及捷運淡水信義線的心中山線形公園廊帶，讓台北車站東側的交通廣場成為延伸至城北廊帶重要節點，並創造西區門戶計畫的國門門戶新意象。

申設單位表示，此案橫跨市民大道的連通天橋規劃為L形，南側有國光客運台北車站、捷運台北車站M2出入口，北側為中山地下街R1出入口，此案將在兩側出入口上方設電梯及樓梯，延伸行人可進捷運車站。

天橋南側的M2出入口附近將規劃空廊廣場，行人可透過設在國光客運2樓外側旁的露天橋道走到M1出入口，下樓梯後進台北車站。

申設單位指出，至於天橋連接至中山地下街R1出入口上方將設人行斜坡道及樓梯，行人可從空橋往下連接平面道路可前往線形公園，寬度設置3公尺並有網點玻璃雨遮。

針對空橋部分，申設單位表示，因天橋要橫跨市民大道，結構上採輕量化並符合周邊環境色彩，橋底至平面道路高度4.6公尺，天橋雨遮高度為4.35公尺，鋼梁柱子不會設在市民大道，盼提供行人及駕駛舒適環境。

申設單位指出，此案位於交通樞紐重要節點，透過設置天橋、改造捷運及地下街出入口，盼創造獨特公共空間，也能提供旅客及市民能使用的活動場域。

北市都委會委員對此表示，應注意天橋連接到台北車站及國光客運的關聯性，部分天橋未設雨遮應考量裝設，天橋下方因未設梁柱支撐應注意整座橋的結構狀況。

另一名委員指出，天橋案聯結國光客運內部應等業者主動接洽。

會議主席、台北市都發局長王玉芬最後裁示，建議天橋案要考量聯結國光客運及台北車站，要求申設單位依委員意見修正後再送審。

北捷代表會後受訪指出，此天橋設計工程總預算約新台幣4億元，若順利通過北市都委會審議，預計民國115年可完工。（編輯：戴光育）1120323