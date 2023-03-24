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國道7號獲行政院核定 陳其邁：有效紓解車流量

2023/3/24 12:09（3/24 20:41 更新）
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國道7號正式獲行政院核定。高雄市長陳其邁（右2）24日出席高雄市產業總工會會員大會，接受媒體聯訪表示，這是他上任市長後最大交通建設之一，可有效紓解國1、國10仁武段等車流量，並分流重車減低交通事故，提升運輸量能。中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月24日
國道7號正式獲行政院核定。高雄市長陳其邁（右2）24日出席高雄市產業總工會會員大會，接受媒體聯訪表示，這是他上任市長後最大交通建設之一，可有效紓解國1、國10仁武段等車流量，並分流重車減低交通事故，提升運輸量能。中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）國道7號昨天正式獲行政院核定，高雄市長陳其邁今天表示，這是他上任市長後最大交通建設之一，可有效紓解國1、國10仁武段等車流量，並分流重車減低交通事故，提升運輸量能。

陳其邁今天上午出席高雄市產業總工會會員大會，接受媒體聯訪表示，國7獲行政院核定，是他上任市長最大交通建設之一，未來可有效紓解國1、國10仁武段、88快速道路鳳山段等20％至30％車流量。

陳其邁並指出，國7還能有效分流貨櫃車和一般客車，減低交通事故，提升運輸量能。後續市府也會配合中央工程計畫，全力推動國7建設。

陳其邁並在會員大會致詞表示，市府重視勞工安全，包括降低職災等，跟工會一起努力，確保勞工工作安全，並持續建設招商。他並笑說，今天來是要「宣誓效忠產業工會」，產業轉型還有很多事要做，市府一定會把勞工照顧好。

陳其邁指出，高雄市勞工教育經費也從本來新台幣900多萬元，提高到今年2000萬元，落實勞工權益。高雄市薪資提高成長比例也在六都名列前茅，青年失業率則維持六都末位。此外，市府也致力確保教師權益，讓教師受到起碼尊重。（編輯：郭諭儒）1120324

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陳其邁
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