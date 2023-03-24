竹市取消風的運動場 沈慧虹嘆品牌遭毀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）新竹市長高虹安取消竹市府過去辦兒童藝術節中「風的運動場」活動，改以藝術和科技體驗為主。前副市長沈慧虹說，品牌建立不易、摧毀卻不費吹灰之力。市府說，虛心接受多元意見。

新竹市政府今天舉行2023年新竹兒童藝術節宣傳記者會，今年以「ZOOM！ZOOM！新竹」為主題，運用科技與兒童藝術呈現，時間是4月1日至4月5日於新竹公園登場，活動安排有戶外兒童戲劇、街頭藝人、故事劇場等表演，以及放電遊樂園、藝術手作課程。

前新竹市議員李妍慧在臉書表示，過去在前新竹市長林智堅帶領市府下，推動的兒童藝術節主打「風的運動場」活動，曾在頭前溪左岸辦理，現場設置多種大型獨創遊具，讓孩子可以盡情跑跳、攀爬、跳躍等，深受家長、小朋友喜愛。

李妍慧說，況且在「風的運動場」已舉辦多年，也累積成功經驗等，對比現在市府所提出不辦的理由為考量經費、安全跟人力因素，讓市民有感現在的市府執行力低落，且對市府運作認知粗淺。

前新竹市副市長沈慧虹在臉書表示，細數過去舉辦「風的運動場」的過往，第1年場地是現在的田徑場，當時還是封閉型的運動場，第2年到北區樹林頭、第3年則是在香山區水資源公園，市府也都相對做環境整理及活動後部分遊具留存維護。

沈慧虹說，「風的運動場」是專屬於新竹市的兒童節品牌，志工服務與市府人員輪班犧牲努力不可抹滅，「品牌建立不容易，要摧毀，不費吹灰之力」。

對此新竹市政府發言人施淑婷今天向中央社記者表示，市府考量一次性遊具設施耗資甚鉅，加上不管是安全問題、人力耗費等議題，多年來也會引發外界不少討論及關切，而過去在議會也有不少議員關注一次性遊具的成本效益問題，更何況今年兒藝預算比去年少了一半，更是需要謹慎精算。

施淑婷說，今年度兒童藝術節在這些前提之下，將活動的主軸著重在劇團的演出及多元藝術創作與體驗等面向，讓孩子有機會參與藝術活動，激發孩子的想像力及創造力，認識藝術的美好，帶入美學素養，盼提供孩子用更豐富多元的視角看世界。

施淑婷表示，對於各界的建議與聲音，市府虛心接受多元意見，盼各界共同努力，一起讓新竹市變得更好。（編輯：張銘坤）1120324