新北土城高地社區供水竣工 減少漏水改善品質

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經濟部台灣自來水公司第12區管理處25日在土城區舉辦自來水管線改善工程完工典禮；水公司董事長胡南澤（左2）、民進黨立委吳琪銘（右2）頒發表揚狀給住戶羅正和（中），感謝他捐出土地供興建儲水設施，讓工程順利完工。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年3月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市土城區國際公園城社區自來水管線汰換工程今天竣工，不但降低漏水機率也節約加壓電力，達到雙重節能，確保社區253戶穩定供水與用水品質，也避免漏水使土質鬆軟危及安全。

經濟部台灣自來水公司第12區管理處今天在土城區國際路，舉辦自來水管線改善工程完工典禮；並且頒發表揚狀給住戶羅正和捐出土地提供興建儲水設施，讓工程得以順利完工。

台灣自來水公司董事長胡南澤致詞表示，當地社區於民國70年興建，自來水管線因長期漏水造成社區山坡地土質疏鬆，有影響居民居住安全之虞。

胡南澤說，為改善新北地方供水品質，耗資新台幣4500萬元經費，由水利署、新北市政府、社區住戶依比例共同分擔，汰換管線以維持供水穩定度及居民用水品質；每年還可節省1萬5000度漏水，節約珍貴水資源。

12區管理處長董書炎簡報表示，汰換自來水管線長度約1公里，全面使用石墨延性鑄鐵管（DIP）及不鏽鋼波狀管（SSP），以增加耐震性、耐壓性，有效延長自來水管線的使用年限為40年；除降低漏水機率，也節約加壓動力能源使用，達到雙重節能效益。

民主進步黨籍立法委員吳琪銘致詞表示，感謝中國國民黨市議員黃永昌、民進黨市議員林銘仁與彭一書，攜手新北市府、自來水公司，改善無自來水地區與老舊高地區的用水品質，也解決社區居住安全憂慮。

在地的青山里里長姚韋華表示，土城區國際公園城社區屬高地，且社區內自來水管線原屬私人財產之內線，多年前頻繁漏水，唯恐造成社區山坡地土質疏鬆；管委會無力負擔龐大的設備修理經費，感謝水利署、新北市政府、及地方民代，造福鄉親。（編輯：張銘坤）1120325