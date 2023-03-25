國防部南亞ROTC專業大學 成立滿5週年

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（中央社記者葉臻桃園25日電）國防部南亞ROTC專業大學今天成立5週年。退輔會主委馮世寬致詞時說，藉由發展ROTC制度的推動，可以為國軍開拓初級軍官來源、滿足基層部隊人力需求。

台灣的ROTC儲備軍官班源自美國「預備軍官訓練團」（Reserved Officers Training Corps）制度，當時國防部為了拓展並增加初級軍官人力，與民間大學共同合作辦理招募。

校方今天發布新聞稿表示，南亞ROTC專業大學是由國防部授證、全國唯一的民間軍事學校，今天成立滿5週年，馮世寬、桃園市副市長蘇俊賓等人都到場參與校慶。

馮世寬致詞時說，藉由發展ROTC制度的推動，可以為國軍開拓初級軍官來源、滿足基層部隊人力需求；南亞技術學院願意轉型成為國防部ROTC專業大學，並且將培育國軍基層幹部作為學校的核心目標，成功讓這種制度在台灣生根。

南亞ROTC專業大學創辦人羅時逢表示，目前每年招募超過200名ROTC學生，是ROTC招募與訓練人數中全國最高的學校，也是國內唯一一所仍能讓學生週休二日的ROTC大學。

校方表示，南亞ROTC專業大學不但學雜費全免，每月還有最高新台幣2萬4000元的零用金，不少學生就讀後已有百萬存款；除了提供年輕人更有彈性自主的從軍路徑，也可為國軍培養視野更加多元的年輕軍官。（編輯：張銘坤）1120325