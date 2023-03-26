高市動保處攜手獸醫師 提升動物收容所醫療品質

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近日有開業獸醫師主動到壽山動物保護教育園區開課，分享臨床經驗和照護技巧，提升收容園區犬貓醫療品質。（高雄市動物保護處提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月26日

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市動物收容所照顧升級，近日有開業獸醫師主動至壽山動物保護教育園區開課，分享臨床經驗和照護技巧，提升收容園區犬貓醫療品質。

高雄市動保處長葉坤松表示，近年因民眾動保意識抬頭，園區受理流浪犬貓救援通報案例增加，許多傷病動物入園後，由園區獸醫師接手後續醫療及照護，也常收治一些因車禍或外傷導致骨折的動物。

動保處發布新聞稿表示，台南成功動物醫院王醫師及高雄心心動物診所蕭醫師親自到收容園區傳授臨床經驗，指導園區獸醫師有關犬貓檢傷分類及骨科外固定技巧，也交流病例處置方式。

收容園區馬姓獸醫師表示，工作常接觸不同類型傷病犬貓，大家在有限資源下，盡力提供醫療照顧，這次課程提升不少技能，未來在治療傷病動物過程中，能大幅減少動物緊迫，提高復癒能力。

動保處強調，未來將持續公私協力合作，提升收容毛小孩的福利，也強化獸醫師專業技能；動保處也呼籲大眾落實飼主責任，減少流浪動物的產生，才能降低收容園區壓力，也歡迎民眾到園區走走，讓收容園區毛小孩能被更多人看見，增加被認養機會。（編輯：陳仁華）1120326