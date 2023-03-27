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搶攻普發6千元商機 中市飯店餐飲業祭優惠搶客

2023/3/27 17:10（3/27 17:21 更新）
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全民普發新台幣6000元最快4月6日發放，台中市五星級飯店業看準商機，近期紛紛祭出住宿優惠方案搶客。（台中福華提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月27日
全民普發新台幣6000元最快4月6日發放，台中市五星級飯店業看準商機，近期紛紛祭出住宿優惠方案搶客。（台中福華提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月27日
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）全民普發6000元估最快4月6日發放，台中市五星級飯店及餐飲業看好普發現金商機，祭出優惠方案搶客，業者推出買1送1專案、加贈3000元餐飲抵用券、住房贈遊程等。

全民普發6000元將於4月間實施，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，中央普發現金措施，讓觀光旅遊、飯店餐飲及百貨業者各自卯足全力，今天紛紛公布優惠方案，搶攻這波商機。

台中福華飯店推出6000元平日精緻客房買1送1專案，等於將要價近萬元的精緻客房下殺近3折，而且房客彈性入住，可選擇連續住2晚、跨日住宿2晚或同日入住2間。

台中林酒店推出平日6688元爽住豪華客房一泊二食專案，每天前3名預訂完成者，加碼贈送行政酒廊權益，可享用輕食、飲品，下午2時至5時則提供熱食和酒精飲料。

台中大毅老爺行旅推出住房及餐飲優惠，即日起至8月31日前，雙人入住3888元起「旅人背包遊程」專案，贈送價值約2000元的台中城市區內遊程套組，民眾完成遊程還可獲贈百元住宿折抵金。

台中萬楓酒店推出住宿只要加「66元」，可享6大禮遇住宿專案，包括延遲退房到下午2時、獲得住房及餐飲200元抵用金等，自4月6日開放預訂至30日，入住時間4月6日至6月30日。

台中李方艾美酒店即日起到6月30日，平日入住經典客房只要6000元，再加贈3000元酒店內餐飲額度，消費者可自由選擇餐期與餐廳使用。（編輯：李亨山）1120327

#台中市
#大毅
#台中福華飯店
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