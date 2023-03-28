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鼓勵購買節能電器產品 中市推登錄發票抽獎活動

2023/3/28 11:02（3/28 13:26 更新）
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台中市經濟發展局28日宣布舉辦為期2個月的「台中購節電 從家出發」購買節能商品抽大獎活動，4月1日到5月31日在台中市店家購買具節電標章及能源效率分級標示1級的電器產品，登錄發票後可抽獎。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月28日
台中市經濟發展局28日宣布舉辦為期2個月的「台中購節電 從家出發」購買節能商品抽大獎活動，4月1日到5月31日在台中市店家購買具節電標章及能源效率分級標示1級的電器產品，登錄發票後可抽獎。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月28日
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）為鼓勵民眾選購節能電器產品，台中市經濟發展局今天宣布，從4月1日到5月31日在台中市店家購買具節電標章及能源效率分級標示1級的電器產品，登錄發票後可參加抽獎。

經發局長張峯源表示，為鼓勵市民優先選購節能產品，邀集節能家電製造商與通路特約廠商推廣節能產品，舉辦為期2個月的「台中購節電 從家出發」購買節能商品抽大獎活動。

張峯源指出，4月1日到5月31日活動期間在稅籍登記於台中市的店家購買具「節電標章」及「能源效率1級」的電器產品，即可線上登錄消費發票或收據參加抽獎；如消費店家為中市93間特約商店，又可多增加1次抽獎機會，中獎機率更高。

經發局說明，這項活動將於6月抽出15名幸運兒，獲得總價值超過新台幣10萬元的獎品，包括電子鍋、iPhone 14、空氣清淨機等，盼能刺激選購節能商品買氣，帶動全民綠色消費。

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此外，經發局指出，經濟部補助民眾購買能源效率1級冷氣、冰箱，每台補助3000元，6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅金額可達2000元，合計可獲得5000元節能補貼；且民眾也可善用中央普發現金6000元機會除舊佈新，汰換老舊耗能家電抽好獎。

「台中購節電 從家出發」抽獎活動，自4月1日起跑，經發局呼籲台中市民或到台中市消費的民眾，符合抽獎資格要記得於6月7日前登錄發票或收據，共同響應節能減碳，還有抽獎機會。（編輯：卞金峰）1120328

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