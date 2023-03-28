林志盈接任悠遊卡董事長 盧秀燕：人才共享

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府今天公布，台中捷運公司董事長林志盈將接任悠遊卡投資控股公司董事長，市長盧秀燕送上祝福並說，中市府在市政發展穩定下，樂意與各縣市夥伴分享人才。

盧秀燕表示，對於台北市長蔣萬安提出借將需求，她欣然同意。在這屆任期內，已有5名台中市政府團隊到其他縣市擔任局處首長，加上林志盈是第6人，遍布台北、新竹、南投、雲林、台南等地，台中永遠是娘家，也是大家庭，未來有需要，必定給予支援關心。

盧秀燕除感謝林志盈4年前願意承擔，接任台中捷運公司董事長，並致贈紀念賀禮給即將走馬上任的林志盈，代表來自市府的祝福。

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盧秀燕表示，林志盈從中捷草創之際，招兵買馬，完成公司籌備，協助市府完成初履勘、捷運正式通車，截至中捷營運1年多，民眾使用捷運的滿意度逾9成。

正值台中市大力推動公共運輸服務之際，市府指出，許多推動工作涉及與票證公司合作，相信林志盈赴任悠遊卡投控公司擔任董事長，作為熟知大台中公共運輸架構的首長，也可以加速中部地區公共運輸定期票方案推動事宜。台中市借將秉持「人才共享」的原則，因為台中好，台灣也要好。（編輯：卞金峰）1120328