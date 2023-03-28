更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

林志盈接任悠遊卡董事長 盧秀燕：人才共享

2023/3/28 12:39（3/28 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府28日公布，台中捷運公司董事長林志盈（左）將接任悠遊卡投資控股公司董事長，市長盧秀燕（右）送上祝福。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月28日
台中市政府28日公布，台中捷運公司董事長林志盈（左）將接任悠遊卡投資控股公司董事長，市長盧秀燕（右）送上祝福。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府今天公布，台中捷運公司董事長林志盈將接任悠遊卡投資控股公司董事長，市長盧秀燕送上祝福並說，中市府在市政發展穩定下，樂意與各縣市夥伴分享人才。

盧秀燕表示，對於台北市長蔣萬安提出借將需求，她欣然同意。在這屆任期內，已有5名台中市政府團隊到其他縣市擔任局處首長，加上林志盈是第6人，遍布台北、新竹、南投、雲林、台南等地，台中永遠是娘家，也是大家庭，未來有需要，必定給予支援關心。

盧秀燕除感謝林志盈4年前願意承擔，接任台中捷運公司董事長，並致贈紀念賀禮給即將走馬上任的林志盈，代表來自市府的祝福。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕表示，林志盈從中捷草創之際，招兵買馬，完成公司籌備，協助市府完成初履勘、捷運正式通車，截至中捷營運1年多，民眾使用捷運的滿意度逾9成。

正值台中市大力推動公共運輸服務之際，市府指出，許多推動工作涉及與票證公司合作，相信林志盈赴任悠遊卡投控公司擔任董事長，作為熟知大台中公共運輸架構的首長，也可以加速中部地區公共運輸定期票方案推動事宜。台中市借將秉持「人才共享」的原則，因為台中好，台灣也要好。（編輯：卞金峰）1120328

#林志盈
#盧秀燕
#台中市
林志盈
台中捷運搭乘目的休閒居多 拚開源節流降低虧損
盧秀燕
台中高中生疑遭霸凌輕生 學務主任致歉：絕無強迫退學美新罕布什爾州曼徹斯特市長來訪 盧秀燕珍奶迎賓
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族