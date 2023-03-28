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潭底溝遭染紅案追出2業者違規 新北開罰採樣送驗

2023/3/28 14:23
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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市新莊潭底溝水質遭污染成紅色，環保局稽查後發現某肉品市場、染整廠有廢水處理設備故障或溢流情形，各依違反水污染防治法開罰，並採集水樣送驗分析確認與染紅案關聯性。

新北市政府環保局今天發布新聞稿指出，民眾23日於社群媒體上發文反映潭底溝水質變粉紅色。獲知後，稽查人員兵分3路展開調查及調閱監視器畫面，查找可疑污染起始河段及可疑人車。

環保局表示，經與新莊區公所進行排水渠道與下水道追蹤，鎖定污染源頭區域及可疑場廠，並進行採樣保全證據。市府共投入逾百人力日夜接力查找，發現樹林、新莊區交界的某肉品市場廢水處理設施故障而未採取應變改善措施，依水污染防治法告發，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

另外，環保局指出，稽查員也查找到遭污染河段周邊某染整廠近期使用紅色染料，其廢水顏色為暗紅色，且業者廢水處理生物槽溢流，可能與23日污染有關，也依水污染防治法告發，最高可處600萬元罰鍰。

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環保局表示，同時把在這2家業者現場採集相關水樣送實驗室化驗分析，利用科學鑑定等方式確認與23日污染案的關聯性。潭底溝是塔寮坑溪流域上游，已列為市府重點整治目標，納入流域治理平台列管，並由水利局向中央爭取經費進行改善工程。

對於河川污染，環保局指出，相關污染多屬間歇發生且易稍縱即逝，民眾若發現水污染情形，第一時間除在社群媒體發文外，也應立即撥打1999市政服務專線通報，並留下相關具體資訊及位置，環保局將會及時追查，打擊污染環境行為，避免污染情事發生。（編輯：戴光育）1120328

#潭底溝
#水質污染
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