清明掃墓防山林火災 花蓮消防空拍機巡查

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）清明節將至，民眾祭祖掃墓常因焚燒紙錢、燃燒雜草、燃放鞭炮等導致山林墓地火災，致使救災人員疲於奔命，消防局利用空拍機巡查公墓，並派員前往發放水袋，以減少火災發生。

花蓮縣消防局發布訊息表示，三民分隊此次利用清明連假，特別使用空拍機進行公墓巡查，並配合消防車懸掛「4不2記得」紅布條停放公墓入口，提醒民眾注意防範，並派消防人員前往發放水袋供民眾取水使用。

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花蓮縣消防局呼籲，近年無人機廣泛使用於救災工作，觀察山難及失蹤傷病患位置、投放孤島物資及救災物品、與民眾救災對話等多種功能。無人機執行如公墓等大面積區域勘查燃放情形，除可快速前往燃放地點外，也可發放水袋給民眾，以防止雜草復燃等情形，有利於增加救災成效，落實災害預防。

防範公墓火災案件頻頻發生，消防署推動清明掃墓口訣「4不2記得」，提醒民眾雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不亂飛、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾等注意事項。（編輯：張雅淨）1120328