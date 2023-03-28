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疫情後復辦 高鐵助嘉義弱勢生圓夢台北一日遊

2023/3/28 15:24
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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）因COVID-19疫情停辦2年多，高鐵幫助嘉義弱勢學童圓夢活動今天重啟，朴子國中資源班學生帶著雀躍心情，搭乘高鐵前往台北木柵動物園1日遊；校方說，這是同學們長久以來的夢想。

高鐵嘉義站今天發布新聞稿表示，原本每季都舉辦為弱勢生圓夢活動，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年多，在疫情解封後再度重啟，今天贊助嘉義縣朴子國中資源班20多名師生，免費搭乘高鐵從嘉義往來台北市一日遊。

朴子國中資源班的師生們今天上午帶著歡喜雀躍的心情，搭乘高鐵前往台北參觀木柵動物園。朴子國中校長曾崇賢告訴中央社記者，能親身體驗搭高鐵遊木柵動物園是孩子們長久的夢想。

曾崇賢強調，資源班學生家長平日工作繁忙，較無時間陪伴孩子，而且一趟台北行交通加上餐旅費，對一般收入較不穩定的家庭是不小負擔，很多資源班的學生已經10幾歲了，都沒去過台北。

曾崇賢指出，資源班的孩子們為了爭取參加此次高鐵圓夢之旅，日常表現均比以往進步許多，平時需要催繳的作業，變得按時繳交，要提醒多次的事項，學生也自動自發完成，可見對此次高鐵台北行的期待。

曾崇賢說，感謝高鐵公司提供這群弱勢學生免費搭高鐵，以往他們印象中的高鐵只出現在電視上。（編輯：謝雅竹）1120328

#曾崇賢
#高鐵嘉義站
#朴子國中資源班
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