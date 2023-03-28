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因應公立納骨塔位需求 中市增建逾10萬個

2023/3/28 15:58（3/28 16:16 更新）
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台中市長盧秀燕28日在市政會議中表示，過去中市公立納骨塔位不足，目前已增加或施工中的塔位有10多萬個，盼滿足民眾需求。中央社記者郝雪卿攝 112年3月28日
台中市長盧秀燕28日在市政會議中表示，過去中市公立納骨塔位不足，目前已增加或施工中的塔位有10多萬個，盼滿足民眾需求。中央社記者郝雪卿攝 112年3月28日
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市長盧秀燕今天表示，過去公立納骨塔位不足，不少市民只好尋求民間企業協助或到外縣市處理，目前已增加或施工中的塔位有10多萬個，因應民眾需求。

台中市政府今天召開市政會議，會中由台中市生命禮儀管理處長劉振村專案報告「慎終追遠憶先人—清明祭祖貼心服務暨殯葬e化與各項業務推行成果」。

清明節即將到來，劉振村在報告中指出，掃墓交通接駁專車提供至4月5日，市民也可利用台中市線上服務系統祭拜；全市公立殯儀館禮廳、靈堂至去年已全面設置電子輓額，目前共有禮廳25間、靈堂28間，共53處可播放電子輓額，使用率逐年增加。

盧秀燕聽完專案報告後表示，過去台中市公立塔位不足，許多市民只好找民間企業協助或到外縣市處理，她上任後盤點全市納骨塔位並大量建置，目前台中市已增加與施工中塔位總共10多萬個，市府大量投資改善台中殯葬服務。

除納骨塔位增建，市府也強化推行環保葬，鼓勵市民採更有意義且與大自然結合的殯葬方式，例如樹葬於民國107年至111年近5年間成長1倍，海葬也持續增加。

盧秀燕說，中部各縣市聯合海葬今年首次加入雲林縣，避免民眾跨縣市奔波；市府也積極推動線上智慧化，如電子輓額致贈平台，更環保也更有效率。（編輯：唐聲揚）1120328

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