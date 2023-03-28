上任滿3個月 蔣萬安盼以4大面向扶老攜幼

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長蔣萬安上任滿3個月，他今天除了對市府團隊表達感謝，更強調落實如都更、改善行人交通、減輕年輕人生養居住負擔等政見，希望局處主動出擊滿足民眾需求。

蔣萬安上午出席市政會議，研考會主委俞振華報告政見執行進度，包含都市再生、務實交通、幸福育兒及長者關懷等4大面向，如都更5箭、生育獎勵加倍、機車退出人行道、育兒補助提高等。

蔣萬安表示，感謝台北隊市府夥伴努力推動市政，而為了減輕年輕人生、養、住的負擔，以及完善長輩照顧，規劃從幼到老的各項政策，成立人口對策委員會等，力求提高人口數，同時吸引更多人才進入北市。

在捷運及社宅興建上，蔣萬安指出，跟中央溝通東環段，爭取快速核定且在之後2年內動工；北環段CF680B區段已順利開工，南環段（動物園－文山區公所）2週前完成決標，簽約後最快可望在6月開工。

松信社宅已於15日動工，並針對已營運社宅如行善社宅主動找出問題，推動第三方驗屋和1個月鑑賞期；大巨蛋完成消防排煙試驗行政審查，啟動舖設球場草皮，朝向年底舉辦棒球賽事邁進。

蔣萬安說，盼各局處拋開本位主義，強化橫向溝通與合作，主動出擊、發現問題及需求，回應市民期待。

俞振華補充，未來每年1月及7月，會透過「市政白皮書」追蹤蔣市府政見落實情形，邀外部專家學者協助檢視並公布於北市府官網。

蔣萬安下午出席「智慧城市展－台北願景館導覽暨首長高峰會啟動儀式」，接受媒體聯訪時被問及北市如何配合普發新台幣6000元振興經濟，以及是否動用第二預備金等。

蔣萬安則表示，最重要的是帶動觀光、旅遊、交通、住宿、商圈等全面提升，重申30日會有記者會說明配套。

媒體則追問青年局進度，蔣萬安表示，29日會召開青年局籌備委員會，都按照程序進行中。

此外，媒體提問，新北市政府邀請基隆及桃園參加「創業空間共享平台」簽署合作備忘錄，但名單中沒有北市。

蔣萬安未正面回應，而媒體追問是否讓顧問殷瑋協調讓北市加入簽署備忘錄，蔣萬安僅說讓青年事務委員會討論。（編輯：方沛清）1120328