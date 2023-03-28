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電費離峰時段調整 台電高雄區處助用戶調整用電

2023/3/28 16:54（3/28 17:31 更新）
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台電高雄區處28日舉行500瓩以上用戶座談會，期望趕在即將來臨的夏季用電高峰期前，引導用戶預先做好用電自主管理，將用電高峰轉移至電價較低的離峰時間。（台電高雄區處提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月28日
台電高雄區處28日舉行500瓩以上用戶座談會，期望趕在即將來臨的夏季用電高峰期前，引導用戶預先做好用電自主管理，將用電高峰轉移至電價較低的離峰時間。（台電高雄區處提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月28日
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（中央社記者林巧璉高雄28日電）炎夏用電高峰即將到來，台電高雄區處今天舉行500瓩以上用戶座談會，台電高雄區處處長張以諾表示，今年1月起電費離峰時段調整為上午，民眾可先做好用電管理，節省電費。

「大家都希望可以呼吸到乾淨的空氣」張以諾在座談會表示，太陽光電是目前再生能源重要的發展方向之一，太陽光電在上午供應較為充足，今年1月起「時間電價新時間帶措施」上路，調整後的時間帶離峰時間為上午，下午4時後屬於尖峰時段。

張以諾說，新時間帶措施影響的用戶數多，為了加強溝通，今年已辦2場座談會，期望趕在即將來臨的夏季用電高峰期前，讓用戶預先做好用電自主管理，將用電高峰轉移至電價較低的離峰時間。

台電高雄區處今天發布新聞稿表示，因應淨零排放的能源政策，再生能源的重要性將日益提升，為讓各產業和不同屬性的用戶更了解新措施，所以除了電話訪問，還舉辦面對面座談，希望拉近與用戶的距離，一起落實節電觀念。

大用戶座談會有金屬製造業、食品業、橡塑膠製造業和電子零組件製造商等70名用戶參與，高雄區處今天安排每4名用戶就有1名專人提供用戶的用電分析和建議。

高雄區處表示，並針對不同產業的製程，專人也提出實際的移轉建議，期望真正幫用戶減少電費支出，也抑低夏季的用電尖峰負載。（編輯：謝雅竹）1120328

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張以諾
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