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南投松柏嶺種下120株櫻花樹苗 未來盼成賞櫻秘境

2023/3/28 17:46（3/28 18:01 更新）
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交通部觀光局參山國家風景區管理處28日會同名間鄉公所、林務局南投林區管理處等單位，在松柏嶺舉辦植樹淨山活動，攜手種下120株櫻花樹苗，盼讓松柏嶺成為賞櫻秘境，提升在地觀光能量。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月28日
交通部觀光局參山國家風景區管理處28日會同名間鄉公所、林務局南投林區管理處等單位，在松柏嶺舉辦植樹淨山活動，攜手種下120株櫻花樹苗，盼讓松柏嶺成為賞櫻秘境，提升在地觀光能量。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月28日
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（中央社記者吳哲豪南投28日電）參山國家風景區管理處、南投名間鄉公所等單位，今天在松柏嶺種下120株櫻花樹苗；參山處長曹忠猷指出，種下的原生山櫻花樹苗，期盼讓松柏嶺成為賞櫻秘境。

交通部觀光局參山國家風景區管理處發布新聞指出，參山處會同名間鄉公所、林務局南投林區管理處等單位，在松柏嶺舉辦植樹淨山活動，曹忠猷、名間鄉長陳翰立等人種下120株櫻花樹苗，鄉公所也號召100多名志工進行淨街活動。

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曹忠猷指出，松柏嶺是全台最大的茶鄉，具有在地獨特的觀光特色，期盼在松柏嶺種下櫻花樹苗後，將來成為櫻花步道，吸引國內外遊客來到松柏嶺時，可以品茶、遊山，也能賞花，進行深度旅遊。

參山處表示，這次和名間鄉公所等單位合作，在松柏嶺種植120株原生山櫻花樹苗，同時結合淨山活動，帶給遊客更好的旅遊環境，未來松柏嶺若櫻花盛開，也能提升更優質在地觀光能量。（編輯：謝雅竹）1120328

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