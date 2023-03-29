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清明節前應景食品訪查 台南供貨尚平穩

2023/3/29 16:23
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（中央社記者張榮祥台南29日電）清明節將屆，因應原物料調漲，台南市政府今天指出，有派員訪查應景食品市場價格變動及供需，台南除雞蛋產銷問題外，其餘供貨尚平穩。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府法制處已訪查台南市保安市場、東菜市、水仙宮市場、崇德市場、新化公有市場、新營第一公有市場等傳統市場、及家樂福、全聯、大潤發、北海道超市等連鎖賣場、及金得春捲、明新食品、東發號等知名店家，了解春捲和內餡食材、祭祀牲禮蔬果價格及供應。

法制處表示，台南春捲每捲價格新台幣45元至60元，相較去年售價不變，但餡料稍減，少數調漲5元，主因是春捲皮及雞蛋、豬肉等內餡材料價格調漲；春捲皮1台斤180元至200元，較去年上漲1成。

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此外，春捲食材（高麗菜、紅蘿蔔、小黃瓜、蒜苗等）價格較農曆春節下跌，高麗菜跌幅高達逾4成，豆干持平；連鎖賣場豬肉無明顯波動，傳統市場豬肉因毛豬拍賣價格持續上揚影響進貨成本，少數肉販自行吸收，但多數零售價視部位仍有5%至8%漲幅。

雞肉受禽流感影響，產量減少，祭祀用全雞1台斤上漲5元至10元；連鎖賣場雞蛋價格穩定，卻和傳統市場一樣，供不應求而缺貨。（編輯：卞金峰）1120329

#清明節
#應景食品
#雞蛋
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