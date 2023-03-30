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嘉市國中生不服管教翻桌嗆師 校方：學生已道歉

2023/3/30 16:31
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（中央社記者蔡智明嘉義市30日電）嘉義市某國中2名學生23日在教室吵架，老師勸阻時引起其中一名男同學不滿推倒教室桌椅還嗆老師，過程影片上傳網路引發議論；校方說，闖禍學生27日已由嬸嬸陪同到校向老師道歉。

近日社群網站上瘋傳嘉義市一名國中生在教室推倒桌椅還嗆老師的影片，引發民眾議論。該校張姓校長今天發布聲明表示，推倒桌椅的學生27日已由嬸嬸陪同到校向老師道歉，同學淚流滿面深感悔悟。

張姓校長說，已請拍攝影片及散播的學生從網路下架影片，也請民眾勿再轉發，避免傷害影片中的師生。

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張姓校長表示，事情經過是2名學生上課時間玩水起衝突，其中1名學生手上剛好有美工刀且處於生氣狀態，老師擔心發生事故，當下立即將2名學生隔開，引發其中1名學生不滿推翻桌椅還對老師嗆聲。

張姓校長說，校方已知會老師，以後發生類似情形應依照教師輔導與管教學生辦法立即請學務處協處；學校目前持續關心老師及學生的狀況，並給予適時協助。（編輯：謝雅竹）1120330

#國中生
#翻桌
#嘉義市
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