合歡山武嶺亭觀景台整修完工 重新開放迎客

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武嶺海拔高度3275公尺，位在合歡山主峰與東峰之間的鞍部，是台灣公路最高點位置。地標武嶺亭觀景台整修完工，1日重新開放。（南投林管處提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年4月1日

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（中央社記者吳哲豪南投1日電）南投合歡山地標武嶺亭觀景台整修完工，今天重新開放；南投林區管理處指出，整修工程改善武嶺亭觀景台遊客安全與整體景觀，呼籲民眾維護環境清潔，上山也注意保暖。

武嶺海拔高度3275公尺，位在合歡山主峰與東峰之間的鞍部，是台灣公路最高點位置，武嶺觀景台可眺望山巒與雲海，也是夜間觀星的最佳地點，因此吸引不少民眾在此停留休息及拍照打卡留念。

武嶺亭觀景台去年4月中旬展開「合歡山及武嶺景觀區周邊設施改善工程」，改善觀景台、公廁的老舊設備，以確保遊客安全、提高休憩品質，工程除整修破損龜裂的設施外，公廁也將提供冬季溫水洗手的貼心服務及防止管線結冰的抗凍設計。

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整修改善工程原訂去年10月完工，不過工程單位施工時不斷遇到豪雨，加上拆除觀景平台岩面磚後發現，擋土牆結構強度不足，為提高平台安全性展延工期，直到今年3月底才完工，今天開放。

林務局南投林區管理處人員告訴中央社記者，現在的武嶺亭觀景台，無論在遊客安全、整體景觀上都大幅改善，緊接著合歡山將進入高山杜鵑花季，南投林管處歡迎遊客上山賞花，不過呼籲遊客注意保暖措施，同時維護武嶺亭環境清潔。（編輯：謝雅竹）1120401