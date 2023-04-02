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議員批台北購健康不如熊好券 北市：性質不同

2023/4/2 18:29
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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北2日電）民進黨台北市議員林延鳳指出，台北市體育局推「台北購健康168促銷方案」卻未投預算，內容限縮還不如熊好券；體育局今天說，兩者性質不同，並無放生小額運動消費。

林延鳳透過新聞稿指出，體育局配合「Let's 購台北」振興活動推出「台北購健康168促銷方案」，內容為轄下所管17處運動場館，每人可用新台幣6000元購得8000元的運動課程、服務或商品，但體育局卻未投入預算，把振興發想丟給轄下場館「促銷」，形同「交差了事、偷懶」，失去此計畫為配合普發現金振興台北經濟的原意。

她指出，過往的「熊好運動券」可使用於民營運動場館，但「台北購健康」就場館、用途甚至優惠方式都過於限縮；且體育局在審計部檢討2021年「熊好券」成效時，曾稱要將職棒、職籃等納入振興方案，今年不但跳票還大縮水。

林延鳳表示，體育局為將資源集中投入在落實台北市長蔣萬安「12次免費運動」政見的「U-Sport台北樂運動計畫」，本會期就此計畫提出追加預算，卻顧此失彼，未抓緊這次配合中央普發現金6000元的機會，順勢振興運動產業，造成民間業者無法搭上振興列車。

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她認為，蔣萬安放任體育局這種交差了事的方案，坐實自己是「市政實習生」的事實，對市政狀況不了解，將「振興產業」與「促銷自家場館」混為一談，包裹在「Let's 購台北」魚目混珠，根本就是只顧著搞「抽獎」，卻對其他局處計畫沒有審慎管控，蔣市府與體育局都應檢討，否則將無法和北市所有運動產業的工作者交代。

體育局今天回應表示，台北購健康168運動促銷活動屬促銷優惠方案，與「熊好運動券」振興運動產業的性質不同，並沒有增加政府預算支出，且無論公民營場館都適用「消費歡樂抽」活動，並無「放生小額運動消費」狀況。（編輯：蕭博文）1120402

#台北市體育局
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