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搶普發6000元及連假商機 新北業者推優惠吸睛

2023/4/2 19:42
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（中央社記者王鴻國新北2日電）響應全民普發新台幣6000元政策及搶攻清明連假商機，新北市經發局彙整淡水滬尾、新莊凱悅酒店等業者優惠措施，歡迎民眾到新北歡聚購物、吃美食，試試好手氣，共度歡樂時光。

新北市經發局今天發布新聞稿，經發局長何怡明表示，新北市府政府持續招商，豐富民眾的生活機能，並帶動當地的產業、就業機會及經濟動能。為搶攻全民共享經濟成果普發6000元及連假商機，經發局特別彙整各招商業者優惠活動資訊，歡迎民眾到新北消費。

在優惠活動中，位在新板特區的台北新板希爾頓酒店4月1日至4月30日推出「兒童狂歡節」超值親子優惠活動，2樓「悅．市集自助餐廳」可享兩大一小用餐孩童免費優惠，3樓的「青雅中餐廳」推出「手推彈珠台」，內用消費滿2500元即可試手氣，有機會獲招牌「嫣紅鵝」半隻二吃。

「滬尾藝文休閒園區」將捷金鬱金香酒店即起至5月31日止，推出春季住房專案，一泊二食（每房5800元+10%起）及3天2夜（每房9400元起）等方案及提供多項精美好禮，3樓河畔餐廳更有兩人同行當日壽星折抵999元的優惠。

「淡水漁人碼頭福容大飯店」與聯華食品合作，從4月1日到4月4日推出淡水阿熊家族VS滿天星好友見面會、日本美食節自助百匯、歡樂派對晚會等多項優惠；「新莊凱悅嘉軒酒店」推出連假期間專案，以標準房價入住只需3800元+15.5%起，加價100元即享宏匯廣場VR Zone虛擬實境體驗票券2張。

「新莊宏匯廣場」即日起至4月30日期間推出憑「新北國王」3到4月主場籃球賽票根兌換「VR ZONE單項遊戲設施體驗券」，再憑宏匯廣場當日不限金額發票加贈「國王應援包」等好禮。

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「林口三井Outlet」即日起至5月28日以人氣動畫「間諜家家酒SPYxFAMILY」為主題打造最應景購物園區，並於連假期間舉辦「林口文青祭」活動，以及即日起至4月9日推出「激安買物祭」，除全館最低2折起優惠外，單筆消費滿2000元還可參與抽獎。

新店區的「DCC碧潭廣場」配合2023碧潭水舞秀，即日起到4月3日推「這髦有意思野餐派對」；「秀泰生活樹林店」推「消費滿6000元，就送6百點」等優惠，還在4月16日前推出「超級童樂派對」，攜手任天堂在館內擺放Switch機台，提供現場顧客免費試玩，盡情暢遊超級瑪利歐的電玩世界。（編輯：戴光育）1120402

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#新北市
何怡明
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