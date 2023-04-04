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高市五福國中老看台整修完成 持續陪伴學子成長

2023/4/4 13:32
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市五福國中一座50年老看台，是不少學子的記憶，但因年久失修，已嚴重斑駁損壞；經過家長會捐經費，歷經2個月清理修補與粉刷彩繪，近日已重獲新生，成為校園美麗風景。

五福國中鄰尚義街側的看台於1971年興建，臨路看似有綠色攀藤牆，但自校園內側看，實則是年久失修，階梯油漆斑駁脫落，多處混凝土剝落、鋼筋鏽蝕，且有水平裂縫，成為校園死角，讓學校無法妥善利用提高空間效能。

高雄市教育局今天新聞稿表示，五福國中校舍主體多已於2019年改建完成，這座超過50年的老舊看台，是許多五福國中學子的記憶，學校20多年來有意改建，卻受限經費等因素，導致對看台的整修擱置許久。

經過學校家長會捐經費，歷時約2個月，將生根藤蔓清除，共清除多達50多包廢棄物，再重新修補牆面、粉刷彩繪，賦予看台新樣貌，近日重新在校園內亮相。

同學們說，彩繪粉刷後的看台，煥然一新，視覺上賞心悅目。能在畢業前，看見陪伴成長的老看台美化彩繪，很令人感動，也是最棒的畢業禮物。

校長何茂通說，五福國中為市中心績優學校，硬體部分積極進行改善，其中老看台耐震補強工程仍在努力申請中，學校致力於校園環境優化。（編輯：黃世雅）1120404

#五福國中
#何茂通
#高雄市教育局
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