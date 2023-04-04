更多編輯台推薦新聞：
郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve
產經

郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

雲林減碳新森活 設置樹木銀行、月月植樹

2023/4/4 15:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣府去年3月在高鐵特定區設置樹木銀行，如今逾1000棵移入，雲林縣工務處長汪令堯說，樹木銀行解決道路施工路樹去處問題，另外縣府從今年起每月在各鄉鎮舉辦植樹活動。

根據雲林縣工務處統計，樹木銀行內種植超過1000棵樹，包括火焰木、樟樹、落羽松等樹種，截至到今天只有移入，尚無移出。

汪令堯今天告訴中央社記者，雲林樹木銀行園區去年3月設置，面積約4.5公頃，可妥善安置縣內因公共工程經專業評估須遷移的樹木後續養護管理，避免特殊、稀有或具保存價值樹木的損失，增加樹木永續可利用性。

汪令堯說，樹木銀行除了安置無處去的路樹外，也接受私人捐贈珍貴老樹，也歡迎有需要的社區、學校和公園提出申請移植。

為了讓樹木銀行移植的樹存活率超過9成，工務處要求所有樹木都以移樹標準程序先斷根來做，移入後樹幹須包覆一層草蓆保護，並依據樹種分區域種植，每天派人澆水。

工務處指出，樹木銀行目前只用到2成的土地，當樹的種類和數量到達標準後，將進行全區域植栽美化，讓樹木銀行兼公園。

另外雲林縣府啟動2023雲林「減碳生活行動年」，每個月透過每一局處跟20鄉鎮市公所合作，展開全境植樹活動，在山區、海區及平原，依照環境、季節，種下適合樹種，讓雲林縣四季春夏秋冬都能展現不同風貌。（編輯：陳清芳）1120404

#汪令堯
#雲林縣工務處長
#樹木銀行
汪令堯
斗六市路邊停車 4/1起收費虎尾立體停車場113年2月啟用 1、2樓商場餐廳進駐
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族