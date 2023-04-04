慶祝兒童節 花蓮老字號飯店招待棒球小將體驗VR設施

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花蓮美侖大飯店4日邀新城國小棒球隊10多名小球員到飯店作客，體驗休閒中心的VR系列遊樂設施，副總經理盧伯欣（後左白襯衫）脫下西裝外套，與小球員們較勁賽車。中央社記者張祈攝 112年4月4日

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）今天是兒童節，花蓮美侖大飯店邀新城國小棒球隊10名小球員享用飯店美食、體驗休閒中心的VR系列遊樂設施，飯店副總經理盧伯欣脫下西裝外套，與小球員們較勁同樂。

盧伯欣接受媒體聯訪指出，改建的休閒中心是園區最新設施，有VR、VAR-BOX、攀岩及甩尾車等20種遊樂設施，原本只開放給房客使用，今天兒童節特別邀請在地棒球隊小球員體驗。

盧伯欣說，美侖大飯店是花蓮第一座五星級度假飯店，是在地鄉親好厝邊，未來會規劃平日開放在地民眾購買單日票券，入場體驗休閒中心多種設施。

盧伯欣今天擔任專業陪玩，脫下西裝外套，穿著皮鞋陪著小球員們賽車、PK丟球積分比賽，難敵小球員強烈攻勢而敗陣，直呼小球員「不愧是未來的職棒球星」。

新城國小棒球隊教練胡文偉說，球隊總共有逾20名球員，多半返鄉掃墓，今天有10名球員到飯店作客，偏鄉小孩少有機會接觸高科技設施，每一項對球員來說都很新奇，大開眼界。

小球員們面對飯店萬坪草皮用餐，看著眼前的大草皮忍不住討論「在這裡練投球一定很棒」，另一球員趕緊提醒，「不行啦，如果打到窗戶玻璃怎麼辦？」

六年級鄭奇恩說，遊戲區的球比較大、軟，跟平常練習的硬球很不一樣，且遊戲前沒有熱身，對表現不太滿意，遊戲都很好玩，但最喜歡的還是真正的棒球活動。（編輯：陳仁華）1120404