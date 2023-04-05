台中市大墩美展徵件至4/15 總獎金386萬元

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市第28屆大墩美展即日起到15日進行徵件，台中市文化局今天表示，今年總獎金新台幣386萬元，將募集墨彩、書法、油畫、膠彩、雕塑、攝影等11類作品。

已邁入第28年的台中市大墩美展，已經展開徵件，文化局發布新聞稿指出，公開募集墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、數位藝術等11類作品，歡迎對藝術創作有興趣的國內外人士踴躍報名。

文化局說明，參賽者即日起至15日止，至大墩美展官網點選「線上報名」即可展開報名流程，去年已參賽過的創作者僅需點選「會員登入」即可直接填寫作品資料，不必重新註冊。此外，線上報名者除篆刻類須另寄宣紙外，其餘各類均免寄紙本資料，提供海內外創作者便捷的參與方式。

大墩美展今年總獎金386萬元，文化局表示，11類別分別設立有第一名獎金12萬元、第二名獎金8萬元、第三名獎金5萬元、優選獎金1萬5000元及入選。

此外，文化局指出，將從各類第一名當中選出5名大墩獎得主，另頒發典藏獎金12萬元，作品由台中市政府文化局典藏。這屆得獎作品暫訂於10月14日至11月1日在台中市大墩文化中心展出。（編輯：黃世雅）1120405