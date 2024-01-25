北市啟動螺螄粉稽查專案 網購10件就有5件不合格

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台灣目前未准許中國大陸「螺螄粉」進口，但網路上常有販售，台北市衛生局為此啟動稽查專案，在電商平台購買10件就有5件產品不符規定。

民進黨台北市議員洪健益去年底發現，臉書Facebook社團、LINE群組都出現可協助代購中國製螺獅粉的資訊，這些商品不僅都是走私進口，甚至對人體健康有害，要求市府通知平台下架並加強稽查。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天在記者會上公布螺螄粉專案稽查辦理結果，她指出，此次共查核10家製售螺螄粉的餐飲業者，同步從電商平台抽查10件產品，發現2家餐飲業者及5件網購產品不符規定。

根據衛生局提供名冊，不合格餐飲業者包含位於大安區臥龍街的「柳州螺螄粉」，因湯頭原料從中國大陸電商平台購入，但未依規定申請輸入查驗、申報，衛生局已要求下架同批號產品，並開罰新台幣3萬元罰鍰。

另一家違規業者為位於內湖區康寧路的「柳州正宗螺螄魅」，因使用於螺螄粉的食材「紅油酸笋」是從中國大陸電商平台訂購，且是不准許輸入項目，已涉及違反海關緝私條例相關規定，已移請財政部關務署依權責辦理。

網購產品部分，其中1件為購自「蝦皮購物」App的「狸貓妃螺螄粉-螺螄醬料包」，因檢出不得添加的防腐劑，已要求下架同批號產品，並移請來源廠商所在的雲林縣衛生局辦理。

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另外4件則從同一網站購入，衛生局發現產品產地標示皆為「中國」，經警方協助追查物流，發現來源業者位於桃園市，並在現場查獲存放違規產品，已涉及違反海關緝私條例相關規定。

林冠蓁提醒，中國大陸螺螄粉目前是未開放進口的產品，民眾選購時要提高警覺，留意包裝上是否有完整且明確的中文標示，掌握來源等完整資訊，以減少購買到違規食品的機會。（編輯：方沛清）1130125