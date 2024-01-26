視察旗山老街 陳其邁宣布將改善硬體、增闢車位

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市長陳其邁今天與民進黨立委邱議瑩等人視察並走訪旗山老街，陳其邁宣布將再投入新台幣1.3億多元，整修老街建築及改善商圈硬體環境、增闢停車位等，歡迎民眾多到旗山走走。

高雄旗山老街去年1到9月以613萬人次，奪得交通部觀光署全國最受歡迎老街寶座。陳其邁與邱議瑩等人今天走訪老街，受到遊客及店家熱烈歡迎、爭相合影。

陳其邁表示，旗山有香蕉王國美名、也是東9區的入口，是山區旅遊重要的起點與樞紐，老街深受大家喜愛、旅遊人數眾多帶動商機，因此市府對解決停車問題、再造旗山相當重視，將投入資源，完善老街整體街景及交通機能。

陳其邁指出，包括文化部補助7700萬元，修復旗山車站前角樓及亭仔角石拱圈，同時編列6000萬元，於河堤行水區增加40個大客車停車位，改善周邊停車問題，希望串聯旗山的觀光、文化、景點，吸引更多人造訪。

針對過年期間交通疏導及未來停車規劃，交通局簡報指出，除了現有的6處停車場498格停車位，今年再新增4處停車場118格，再加上水利署提供60格，春節期間將供給至676格停車位。

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另外，市府編列6000萬元，計畫於今年中下旬啟動高灘地停車場越堤道路工程，預定明年6月完工啟用，將可額外新增40格大客車停車位，提高交通便利性。

高市府表示，石拱圈是日治時期旗山的新式街道形制，角樓初始是旅館，與旗山車站同樣有百年歷史，遊客可透過武德殿、旗山文化園區等文化地景，一窺日治時期的風華與榮景，加上旗山老街小吃美食等，成為全國最夯老街。（編輯：黃世雅）1130126