虎尾東區扶輪社攜手雲林家扶中心 助30戶家庭年節採買

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）虎尾東區扶輪社陪伴雲林家扶中心親子一起歡樂購物邁入第10年，今天陪伴家扶30戶家庭，每戶家庭3000元購物金採買年貨，減少家庭經濟壓力外，在年節前增添暖意。

虎尾東區扶輪社長黃憲文今天率領社友推著購物車，陪著30戶家扶穿梭賣場採買，他們邊挑選保暖衣物、電熱水壺、年菜等，邊計算金額。

每戶家庭除了新台幣3000元購物金採買年貨，黃憲文加碼贈送運動毛巾、襪子，家樂福文教基金會加贈多樣民生物資。

雲林家扶中心許媽媽首次參加，她帶著孩子開心採買，她表示，之前在購買年貨都怕錢不夠，買不下去，此次是與孩子一起採買最開心的一年，她感謝虎尾東區扶輪，減輕家裡經濟開銷。

雲林家扶中心指出，虎尾東區扶輪社舉辦「扶輪迎春送暖快樂購」今年邁入第10年，以及社友、家樂福虎尾店及家樂福文教基金會的全力響應，發揮愛心出錢出力陪伴雲林家扶家庭一同採購。

雲林家扶中心主委陳燦勲說，近年來通貨膨脹日益嚴重，家庭荷包大幅縮水，陪伴家庭在過年前準備購買年節用品，減少家庭經濟壓力甚多，更增添雲林家扶家庭在年節前夕滿滿的暖意。（編輯：李亨山）1130127