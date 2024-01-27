「屏東SOLO」旅遊專書發表 挖掘在地隱藏景點

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）深度旅遊成新趨勢，屏東縣府推出首部旅遊專書「屏東SOLO」共分4冊，挖掘只有在地人才知道的隱藏景點，屏東縣長周春米今天表示，33個鄉鎮市將分成3年輪番上陣。

「屏東SOLO」發表會今天在屏東總圖舉行，縣府以「越深度、越創新」的旅遊新趨勢，推出能夠累積「屏東值」的旅遊書，挖掘屏東33個鄉鎮市的隱藏景點。

周春米會中指出，推廣深度屏東旅遊，去年開始深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活共4大主軸出發，盤點屏東33個鄉鎮的在地故事與人文風情，整理成「屏東SOLO」專書，期望透過在地的文化故事，感動旅人、共鳴在地，讓更多人透過不同視角認識屏東。

周春米表示，屏東整體大建設不斷規劃進行中，好的內容就需要強力行銷，縣府團隊行銷各有不同的角度、各自精采，包括近期開幕的屏東燈節、奇幻大津瀑布、點亮枋寮、鹽埔漁港等，屏東的33個鄉鎮市就是33個不同的瑰寶，每個城鎮都是首獨創曲，透過包裝行銷、整理城鎮特色，讓來訪屏東的旅客化身收藏家，蒐集專屬屏東在地的故事。

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交通旅遊處表示，「屏東SOLO」專書第一部首刷推出1000組，首波推廣屏北里港、高樹、鹽埔，屏中萬丹、新園、崁頂，以及屏南枋寮、枋山、獅子、車城、牡丹共11個鄉，每本書都附上手抄紙張，紙面使用各鄉鎮的意象產物製作，並配上一段說明文字，作為讀者認識每鄉鎮的引言，每張紙都是純手工製作，為的就是要收到的人感受到屏東多向度的熱情。

另外，書中收錄地方景物、店家地圖，更貼心附上QR碼，讓民眾隨點隨出發。（編輯：郭諭儒）1130127