高雄市長輩持敬老卡過卡 即能取得社福點數

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（中央社記者張已亷高雄28日電）高雄市社會局今天發布新聞稿指出，高雄市65歲以上長輩持有一卡通者，於1月31日前過卡會贈送1200點儲值，但2月才過卡僅剩1100點等訊息，是錯誤訊息。

社會局表示，2023年12月31日之前已持有「敬老卡」者，只要於2024年（不限月份）持「敬老卡」搭乘高雄市公共車船、捷運或輕軌皆可取得1200點社福點數，或持「敬老卡」至社會局或高雄市各區公所過卡，也能取得社福點數且全年皆可使用。

而2024年1月1日起新申辦「敬老卡」，才會依申辦完成月份，依比率計算第一年社福點數。例如，若是2月申辦，當年點數為1100點，第二年起皆為每年1200點。

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社會局說明，高雄市敬老卡自1月起擴大使用範圍，免費搭乘市公共車船及輕軌（刷卡不扣點），另享每年1200點（1點1元）社福點數，於點數內搭乘高雄捷運依實際搭乘半價扣除社福點數。點數用畢，回復半價優惠，自付半價由票卡內儲值金扣除。

搭乘特約計程車每趟次可扣抵50點（元），剩餘車資自票卡儲值金扣除，票卡內社福點數及儲值金需足以支付當趟車資，否則需以現金支付當趟全額車資。需為「敬老卡」才享有社福點數，一般一卡通不會有社福點數。（編輯：黃世雅）1130128