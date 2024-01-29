高雄女大生製警告海報 盼集眾人之力助父戒檳榔

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（中央社記者張已亷高雄29日電）劉姓女大生家住高雄市六龜地區，父親長年吃檳榔造成口腔病變，為了讓父親戒檳榔，製作警告海報貼在自家機車行門口，未來還想發送到地方檳榔攤，盼集眾人之力助父戒檳榔。

依高雄市政府衛生局統計顯示，六龜地區2022年10大癌症死亡原因中，口腔癌排名第5，造成4人病逝，死亡率千分之33.3，在男性死亡原因中排行第3，死亡4人中就有3人是男性。

劉姓女大生今天接受媒體採訪表示，父親因嚼食檳榔造成口腔內側出現白斑，但治癒後又忍不住誘惑，決心印製父親大頭照加上「請勿請劉明煌吃檳榔、請勿賣檳榔給劉明煌、他吃檳榔會被女兒打」等字的警告海報。

她說，自幼就十分討厭父親吃檳榔，已經和住家對面檳榔攤協調，不可再賣檳榔給父親，也禁止鄰居提供檳榔，未來還想將海報發送到六龜市區的檳榔攤，助父徹底戒檳榔。

43歲劉姓父親受到女兒強力督促，他感到不好意思，已下定決心開始戒檳榔。

「衛生所宣導這麼久，不如病患親屬，尤其女兒說一句話」，六龜衛生所長林鴻表示，劉男是他的患者，過去曾勸劉男戒檳榔，但都沒有成效，這次由病患女兒出面，相信會有好結果。（編輯：黃世雅）1130129