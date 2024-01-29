更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中捷運藍線獲核定 估10年完工通車
首頁 / 地方

高雄女大生製警告海報 盼集眾人之力助父戒檳榔

2024/1/29 21:46（1/29 22:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
家住高雄市六龜地區的劉姓女大生29日受訪表示，父親因長年嚼食檳榔造成口腔內側出現白斑，但治癒後又忍不住誘惑，她印製警告海報貼在自家機車行門口，盼集眾人之力，助父徹底戒掉檳榔。（民眾提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月29日
家住高雄市六龜地區的劉姓女大生29日受訪表示，父親因長年嚼食檳榔造成口腔內側出現白斑，但治癒後又忍不住誘惑，她印製警告海報貼在自家機車行門口，盼集眾人之力，助父徹底戒掉檳榔。（民眾提供）中央社記者張已亷傳真 113年1月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄29日電）劉姓女大生家住高雄市六龜地區，父親長年吃檳榔造成口腔病變，為了讓父親戒檳榔，製作警告海報貼在自家機車行門口，未來還想發送到地方檳榔攤，盼集眾人之力助父戒檳榔。

依高雄市政府衛生局統計顯示，六龜地區2022年10大癌症死亡原因中，口腔癌排名第5，造成4人病逝，死亡率千分之33.3，在男性死亡原因中排行第3，死亡4人中就有3人是男性。

劉姓女大生今天接受媒體採訪表示，父親因嚼食檳榔造成口腔內側出現白斑，但治癒後又忍不住誘惑，決心印製父親大頭照加上「請勿請劉明煌吃檳榔、請勿賣檳榔給劉明煌、他吃檳榔會被女兒打」等字的警告海報。

她說，自幼就十分討厭父親吃檳榔，已經和住家對面檳榔攤協調，不可再賣檳榔給父親，也禁止鄰居提供檳榔，未來還想將海報發送到六龜市區的檳榔攤，助父徹底戒檳榔。

43歲劉姓父親受到女兒強力督促，他感到不好意思，已下定決心開始戒檳榔。

「衛生所宣導這麼久，不如病患親屬，尤其女兒說一句話」，六龜衛生所長林鴻表示，劉男是他的患者，過去曾勸劉男戒檳榔，但都沒有成效，這次由病患女兒出面，相信會有好結果。（編輯：黃世雅）1130129

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.32