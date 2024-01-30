19年來未報戶口 花蓮秀林戶政助少年取得身分證

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮秀林鄉1名19歲少年，因家中各種原因一直未辦理出生登記，多年來在家中自學，為讓少年踏入社會，母親才向戶政事務所提出辦理出生登記，少年取得身分證開啟人生新篇章。

在秀林鄉戶政事務所訪談過程中，個案母親表示，因小孩是在家生產並非由醫院診所接生，所以沒有取得出生證明書，也因當初另有所考量，便讓小孩自幼在家自主學習。

少年19年來在沒有正式報戶口情況下，由母親及家人的陪伴，透過網路、書籍及電腦遊戲作為主要的學習工具，培養學習意志和知識基礎；尤其近3年期間，在家人帶領下，學習水電維修技術，培養出實用技能。

由於少年準備邁向新的人生階段，表達對外出工作及交友的渴望，同時也希望這段特殊的自學歷程能夠成為他未來職場中的寶貴資產，展現自己的能力和價值。

花蓮縣政府表示，秀林鄉戶政事務所得知後，先初步了解少年母親手邊的出生相關資訊，戶政人員並指導母親取得DNA證明並提供相關行政資源協助。

另外依據內政部「無戶籍人口補辦戶籍登記注意事項」規定，由戶政事務所函文內政部警政署刑事警察局、移民署及警察局實際訪查個案居住地及查調是否曾有出入境等相關資料。

歷經各單位的行政協助查調後，確認少年確實未曾申報戶口，日前順利取得身分證，正式納入戶籍。少年和母親一再向戶政人員表達感謝，讓少年終於開啟全新的人生篇章。（編輯：郭諭儒）1130130